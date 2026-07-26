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Донецкая группа новостей

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Думал открытие новой коворкинг джампинг площадки, а они воду привезли https://t.me/webmoney_dn/328964

Думал открытие новой коворкинг джампинг площадки, а они воду привезли https://t.me/webmoney_dn/328964

Думал открытие новой коворкинг джампинг площадки, а они воду привезли https://t.me/webmoney_dn/328964.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
Авторы! Вы вообще с русским языком знакомы? &quot;...новой коворкинг джампинг площадки..&quot; - это ЧТО???!!! Язык бы вам вырвать!
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1 м.