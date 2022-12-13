Глава МАГАТЭ Гросси встретился с премьером Украины и обсудил безопасность АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, стороны согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности "на всех украинских АЭС".