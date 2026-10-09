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ВЕСТИ КРЫМ

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В Алуште с 13 до 17 октября приостановят подачу газа из-за реконструкции моста через русло реки Улу-Узень

В Алуште с 13 до 17 октября приостановят подачу газа из-за реконструкции моста через русло реки Улу-Узень

Как сообщили в предприятии «Крымгазсети», с 8:00 13 октября до 17:00 17 октября газоснабжение будет приостановлено в Алуште, а также в сёлах Изобильное, Семидворье, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое и Виноградное (улицы Сусловой и 5-й километр Ялтинского шоссе).

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