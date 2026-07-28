Командир штурмового взвода Киргиз связался с Путиным из центра Константиновки

Командир штурмового взвода 1465-го полка группировки войск «Юг» с позывным Киргиз рассказал, как выходил на прямую связь с президентом России Владимиром Путиным после взятия центрального района города Константиновки в Донецкой Народной Республике.
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