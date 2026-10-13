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Царьград

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Жительница Кубани заплатила 13 тысяч за 20 дней больничного

Жительница Кубани заплатила 13 тысяч за 20 дней больничного

Суд в Красноармейском районе оштрафовал Венеру Сафиуллину на 300 000 рублей за передачу 13 000 рублей через знакомую работнику районной больницы для оформления фиктивного больничного на 20 дней.

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