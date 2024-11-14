Рогов: ВС России выровняли линию соприкосновения между Новодаровкой и Ровнополем

Российским военнослужащим удалось практически полностью выровнять линию соприкосновения между сёлами Новодаровка в Запорожской области и Ровнополь в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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