🔨 Феодосиец получил 2,5 года тюрьмы за призывы к экстремизму По информации УФСБ России по Крыму и Севастополю, 37-летний мужчина участвовал в украинских чатах в Telegram, где публиковали русофобские посты.
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🔨 Феодосиец получил 2,5 года тюрьмы за призывы к экстремизму По информации УФСБ России по Крыму и Севастополю, 37-летний мужчина участвовал в украинских чатах в Telegram, где публиковали русофобские посты.