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Селиванов: Украинство – такая же фантазия, как хоббиты или джедаи

Селиванов: Украинство – такая же фантазия, как хоббиты или джедаи

Украинская национальность является такой же недавно придуманной фантазией, как хоббиты или джедаи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, перешедший на сторону восставшего Донбасса и ныне работающий в ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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