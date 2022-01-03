Селиванов: Украинство – такая же фантазия, как хоббиты или джедаи

Украинская национальность является такой же недавно придуманной фантазией, как хоббиты или джедаи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, перешедший на сторону восставшего Донбасса и ныне работающий в ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».