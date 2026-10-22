❗️ 17 человек погибли на воде в Крыму с начала года Первые случаи зафиксировали уже в январе, сообщил заместитель руководителя территориального органа, главный госинспектор по маломерным судам Республики Крым ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.