Космические силы США заказали создание аппарата для заправки спутников на орбите

Художественная визуализация аппарата APS-R, который будет дозаправлять другие спутники на орбите / © SwRI Цель нового проекта заключается в том, чтобы продлить срок службы спутников, у которых закончилось топливо, а не просто выводить их из эксплуатации или превращать в космический мусор.