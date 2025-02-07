Ганчев заявил о принудительном вывозе из Харькова и Купянска всех пророссийских жителей

Украинские власти заставили выехать из Харькова и Купянска лояльного России населения.Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС рассказал о том, что часть местного населения из Харькова и Купянска была принудительно эвакуирована вглубь Украины.