Без поддержки регулятора рублю сложно укрепиться даже на фоне налогового периода

Во вторник глобальный рынок показывал преимущественно позитивную динамику. Протокол заседания ФРС мало чем удивил инвесторов, а вчерашняя статистика была смешанной, указав на максимальные с 2013 года темпы падения продаж на первичном рынке недвижимости США, но и на более сильный, чем ожидалось, рост индекса потребительской уверенности от CB в ноябре.