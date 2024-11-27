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Без поддержки регулятора рублю сложно укрепиться даже на фоне налогового периода

Без поддержки регулятора рублю сложно укрепиться даже на фоне налогового периода

Во вторник глобальный рынок показывал преимущественно позитивную динамику. Протокол заседания ФРС мало чем удивил инвесторов, а вчерашняя статистика была смешанной, указав на максимальные с 2013 года темпы падения продаж на первичном рынке недвижимости США, но и на более сильный, чем ожидалось, рост индекса потребительской уверенности от CB в ноябре.

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