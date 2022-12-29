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Сергей Нововожилов
После Революции и Гражданской войны аборты были запрещены. Были они запрещены и после Великой Отечественной войны. На...
Прекратить аборты...
ОМ
олег малахов
Артём это кличка, Артёмовск тоже кличка.
Бахмут или Артемо...
Колян Пофигистов
Да хоть Жопой назови: это- наша Жопа!
Бахмут или Артемо...
Любопытности и невероятности
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