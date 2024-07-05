Кого коснется запрет на поставку винила в Россию?

Ограничение на экспорт винила, его производных и полимеров может привести к подорожанию соответствующей музыкальной продукции на 30%, утверждают производителиВ 14-й пакет санкций Евросоюза вошло ограничение на экспорт винила, его производных и полимеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии