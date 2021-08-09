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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

Пять лет строгого режима получил поднявший «закладку» хабаровчанин

Пять лет строгого режима получил поднявший «закладку» хабаровчанин

Сотрудники полиции в Хабаровске устроили засаду для поимки покупателя запрещенных веществ. Нарушителем закона оказался 28-летний местный житель, ранее уже неоднократно осужденный по уголовному делу.

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