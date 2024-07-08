В Пловдиве задержали главу болгарского движения «Русофилы»

Задержали председателя местного подразделения движения «Русофилы» в Пловдиве Златомира Девленского, струдники государственного агентства национальной безопасности Болгарии (ДАНС) об этом 8 июля сообщила газета «24 часа» со ссылкой на депутата-социалиста Ивана Петкова.
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