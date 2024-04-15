В Москве реализуют 75 проектов комплексного развития территорий — Собянин

Это дает городу еще больше новой социальной, жилой и общественно-деловой инфраструктуры Сегодня в Телеграм-канале Сергея Собянина можно было прочитать о реализации проекта комплексного развития территории на северо-западе Москвы.
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