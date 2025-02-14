Два города и три района в Крыму обесточат в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Более полусотни улиц в Симферополя и такое же количество в Белогорске в пятницу на весь день останутся без света из-за плановых ремонтных работ на сетях компании "Крымэнерго".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии