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Гарик Харламов признался в любви Екатерине Ковальчук, выложив совместное видео

Гарик Харламов признался в любви Екатерине Ковальчук, выложив совместное видео

Где-то зарыдала Кристина Асмус. Поклонники обожают строить целые теории относительно своих кумиров. Так, не так давно у пользователей сложилось мнение, что Кристина Асмус изо всех сил старается вернуть своего бывшего мужа Гарика Харламова.

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