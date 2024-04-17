Гарик Харламов признался в любви Екатерине Ковальчук, выложив совместное видео

Где-то зарыдала Кристина Асмус. Поклонники обожают строить целые теории относительно своих кумиров. Так, не так давно у пользователей сложилось мнение, что Кристина Асмус изо всех сил старается вернуть своего бывшего мужа Гарика Харламова.