Дом отдыха. Я завтракаю. Черный кофе и что-то похожее на бутерброд. В столовую входит пара. ОН и ОНА.
Позднее счастье
Комментарии
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ЛК
Лидия Кохреидзе
Замечательный рассказ!
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12 час.
Zoia Goldshtab
Сильный рассказ!Больше бы таких, о людях переживающих закат жизни!А ведь можно встретить его ТАК!!!!!
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3 час.
Елена Сумина
Рассказ душевный, хороший. Тем огорчительнее видеть орфографические ошибки. Если уж назвались писателем, а это большая ответственность, подтяните свои знания русского языка. Слово ТО ЛИ пишется всегда раздельно. А ПЯТАЧОК только через О..Простите за замечание, это корябает во время чтения, мешает эмоцциональному восприятию.
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2 час.
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