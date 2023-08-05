Позднее счастье

Сильный рассказ!Больше бы таких, о людях переживающих закат жизни!А ведь можно встретить его ТАК!!!!!

Елена Сумина

Рассказ душевный, хороший. Тем огорчительнее видеть орфографические ошибки. Если уж назвались писателем, а это большая ответственность, подтяните свои знания русского языка. Слово ТО ЛИ пишется всегда раздельно. А ПЯТАЧОК только через О..Простите за замечание, это корябает во время чтения, мешает эмоцциональному восприятию.