Мадина Байрамукова рассказала о эстетической дерматологии для мужчин

Эстетическая дерматология уже давно перестала быть исключительно женской прерогативой. В последние годы наблюдается стабильный рост интереса со стороны мужчин к процедурам, направленным на улучшение внешнего вида и здоровья кожи.
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