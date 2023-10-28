40 населенных пунктов газифицировали в Подмосковье по губернаторской программе

РИАМО - 28 окт. В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области» специалистами «Мособлгаза» с начала года газифицировано 40 населенных пунктов в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.