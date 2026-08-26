В Обнинске поймали пьяного водителя, который ехал за рулём "Лады Приоры". По материалам дела, в апреле 2026 года мужчина в алкогольном опьянении управлял автомобилем "Лада Приора" и был остановлен сотрудниками ДПС.
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