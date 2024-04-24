Павел Ткаченко: «Хоспис – это про настоящую жизнь»

Исполнительный директор фонда «Бумажная птица» - о фильме, посвященном хоспису Мы рады представить наш долгожданный фильм, посвященный 20-летию Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых, – «Умножающие время».
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