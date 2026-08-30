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Царьград

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Канцлер Германии связал рост цен на энергию с закрытием АЭС

Канцлер Германии связал рост цен на энергию с закрытием АЭС

Канцлер Фридрих Мерц отметил, что высокие цены на электроэнергию в Германии вызваны закрытием АЭС. Он заявил, что решение принято до альтернатив.

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