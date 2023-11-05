Глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах смерти жителя Самарской области

В средствах массовой информации размещена публикация, согласно которой мать погибшего 18-летнего жителя города Сызрани выражает несогласие с выводами правоохранительных органов относительно смерти ее сына.
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