Творческое объединение для молодых поэтов "СтихиЯ" появилось в Уссурийске

В Уссурийске появилось творческое объединение "СтихиЯ", состоящее из молодых местных поэтов. В пятницу, 17 сентября, в городской библиотеке прошла первая творческая встреча участников "Стихии".
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