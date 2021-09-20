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Творческое объединение для молодых поэтов "СтихиЯ" появилось в Уссурийске

Творческое объединение для молодых поэтов "СтихиЯ" появилось в Уссурийске

В Уссурийске появилось творческое объединение "СтихиЯ", состоящее из молодых местных поэтов. В пятницу, 17 сентября, в городской библиотеке прошла первая творческая встреча участников "Стихии".

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