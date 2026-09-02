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Аргументы недели

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Крупный американский картографический сервис не пошел у Трампа на поводу

Крупный американский картографический сервис не пошел у Трампа на поводу

27 августа, Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка». Решение вступило в силу немедленно, однако оно действует только на территории США и не имеет силы с точки зрения международного права.

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