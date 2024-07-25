Путин поручил до 1 октября представить предложения о переезде офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Важное решение по "размосквичиванию" России
Комментарии
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лм
людмила мишенкова
Как всегда не вижу Норникеля
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2 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
А замена нормального асфальта на плитку, которая вздыбивается и вкось, и вкривь!!! сразу! Люди получают вывихи и портят обувь! Это как понять? Два варианта!
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2 час.
Александр
Лечиться не пробовал?Для начала разберись какие и куда идут налоги.
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2 час.
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