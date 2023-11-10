Сенатор Шейкин призвал Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис, с помощью которых россияне посещают запрещённые сайты

Заместитель руководителя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил, что написал обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, который предоставляет доступ к запрещенным в России ресурсам.