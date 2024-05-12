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Белоусов один из немногих говорил правду о беспилотниках. Без вранья – видео

Белоусов один из немногих говорил правду о беспилотниках. Без вранья – видео

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов один из немногих, как оказалось, кто говорил правду "по одной из самых больных тем" – о беспилотниках.

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