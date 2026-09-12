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Признание Буданова о конфликте на Украине вызвало удивление в Британии

Признание Буданова о конфликте на Украине вызвало удивление в Британии

Российский офицер Алексей Буданов сделал заявление, касающееся конфликта на Украине, которое вызвало удивление в Великобритании.

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