Русская весна

115 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erna Абих
    Молодцы ребята, без страха и упрёка, русская душа умеет любить Родину. Если даже 20% предателей и просто трусов, то 8...Срыв наступления ...
  • Михаил Фадеев
    А разве мало примеров в истории когда брат становится врагом? Уж как-нибудь уместите это в голове, потому как иначе к...Враг будет разбит...
  • Anna Za
    Отлично сработали!!Армия России нане...

В ДНР обеспечат ежедневную подачу воды — Пушилин назвал сроки

В ДНР обеспечат ежедневную подачу воды — Пушилин назвал сроки

Вода в Донецкой Народной Республике будет подаваться через день в первой половине июня, а в июле республика перейдет на ежедневную подачу воды, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх