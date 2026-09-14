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Менье — о новичке «Сити»: «Сейчас можно купить осла за 200 млн и отличного футболиста — за 20»

Менье — о новичке «Сити»: «Сейчас можно купить осла за 200 млн и отличного футболиста — за 20»

Защитник «Сандерленда», экс-игрок «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» Тома Менье высказался о трансферной стоимости новичка «Манчестер Сити» Айюба Буадди и ценах на современном футбольном рынке.

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