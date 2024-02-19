Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов посетил XVIII областной форум «Социальное партнерство XXI век»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области выступил с докладом о проблемных зонах регионального бизнеса на заседании правления Оренбургского союза промышленников и предпринимателей.
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