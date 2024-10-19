РИА Новости: ВСУ потеряли до 440 боевиков и два БТР в зоне группировки "Центр"

Формирования ВСУ лишились порядка 440 военных и двух французских бронетранспортеров в зоне действия российской группировки "Центр", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии