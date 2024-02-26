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СЦКК: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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Комментарии
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АндрейБорков
И кого там куда отодвинули? И что там взяли и освободили? И что там на УкРуине разбомбили и уничтожили? И какие позиции и опорники с артиллерией боеприпасами и еще чем то там уничтожили? От куда и чем укрошумеры нанесли 26 ударов и выпустили 99 боеприпасов? Надо или прекращать ПЯТКАМИ СЕБЯ В ГРУДЬ КОЛОТИТЬ ИОИ НЕ ПИСАТЬ ПРО ТАКИЕ УДАРЫ!
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