СЦКК: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

АндрейБорков

И кого там куда отодвинули? И что там взяли и освободили? И что там на УкРуине разбомбили и уничтожили? И какие позиции и опорники с артиллерией боеприпасами и еще чем то там уничтожили? От куда и чем укрошумеры нанесли 26 ударов и выпустили 99 боеприпасов? Надо или прекращать ПЯТКАМИ СЕБЯ В ГРУДЬ КОЛОТИТЬ ИОИ НЕ ПИСАТЬ ПРО ТАКИЕ УДАРЫ!