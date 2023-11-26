СМИ сообщили о состоянии средней тяжести одной из освобожденных ХАМАС заложниц

Освобожденная накануне 21-летняя Майя Регев находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом 26 ноября сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на директора медицинского центра «Сорока» доктора Шломи Кодеша.
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