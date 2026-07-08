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Сыграно восемь туров Кубка Волги по шахматам

Сыграно восемь туров Кубка Волги по шахматам

Со стопроцентным результатом на шахматном турнире «Кубок Волги» в Костроме идет Ярослав Ремизов после восьмого тура 8 июля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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