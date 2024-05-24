🔥 Спасатели провели масштабные учения в техникуме в Красногвардейском По легенде пожар случился на втором этаже образовательной организации из-за короткого замыкания.
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🔥 Спасатели провели масштабные учения в техникуме в Красногвардейском По легенде пожар случился на втором этаже образовательной организации из-за короткого замыкания.