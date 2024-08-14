Немецкие СМИ сообщили новые подробности по делу о подрывах «Северных потоков»

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к подрыву газопровода «Северный поток», сообщают немецкие газеты Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, проведшие совместное расследование.
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