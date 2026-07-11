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Владимирские новости

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Град, гроза и ливни ожидаются во Владимирской области

Град, гроза и ливни ожидаются во Владимирской области

При прохождении грозового фронта скорость порывов ветра может достигать 17 метров в секунду.Региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила жителей Владимирской области о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в субботу, 11 июля.

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