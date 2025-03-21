Депутат Госдумы Дмитрий Савельев меняет комитет

Свое решение он объяснил участием в ряде международных проектов. Депутат Государственной думы от Новосибирской области Дмитрий Савельев намерен перейти из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам.
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