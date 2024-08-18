В Камале Харрис увидели ангела смерти для Зеленского

Фото: REUTERS Текст: Дмитрий Бавырин В мировых СМИ обсуждается вероятность того, что вице-президент США Камала Харрис, став президентом, откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.
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