ВТБ: мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт 

В ВТБ рассказали, что в марте самой активно распространяющейся мошеннической схемой стала усовершенствованная модель с NFC-клонами карт, когда злоумышленники просят перевести деньги на безопасный счёт, а на деле — на свой NFC-клон.
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