Эксперт озвучил причину популярности промышленного туризма в России

Спрос на него вырос в разы В РФ за год в разы вырос спрос на промышленный туризм. Чем предприятия привлекают путешественников, радио Sputnik рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
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