Монтян: США будут грабить Украину по иракской модели, только пожизненно

Украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян обратила внимание на распространение представителем в Верховной раде фракции партии «Голос» нардепом Ярославом Железняком некоторых деталей возможного соглашения Киева и Вашингтона по полезным ресурсам Украины.
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