Чемпионат России (жен). 20-й тур. Московское «Динамо» встретится с «Тулицей», «Локомотив» против «Ленинградки», другие матчи

18-19 февраля пройдут матчи 20-го тура женского чемпионата России по волейболу. Суперлига Париматч Чемпионат России Женщины Предварительный этап 20-й тур 18 февраля Минчанка – Динамо Метар – 16.
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