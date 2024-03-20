20 марта по народному календарю – это день Павла Капельника. В этот день нельзя думать о плохих вещах – подобные мысли могут обернуться против вас.
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20 марта по народному календарю – это день Павла Капельника. В этот день нельзя думать о плохих вещах – подобные мысли могут обернуться против вас.