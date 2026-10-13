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Царьград

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Внучка экс-мэра Самары Тархова расплакалась в суде, говоря о матери

Внучка экс-мэра Самары Тархова расплакалась в суде, говоря о матери

В Самарском областном суде внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина, обвиняемая по делу, расплакалась при упоминании матери Людмилы во время дачи показаний 13 октября.

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