Внучка экс-мэра Самары Тархова расплакалась в суде, говоря о матери

В Самарском областном суде внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина, обвиняемая по делу, расплакалась при упоминании матери Людмилы во время дачи показаний 13 октября.
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